Images choc à l’appui, le New York Times retrace le sauvetage désastreux du 6 novembre 2017

La vidéo dure 16 minutes. Seize minutes d’images insoutenables, de noyades, de cris et de morts. Nous sommes le 6 novembre 2017 et 20 personnes, des hommes, des femmes et des enfants, se noieront ce jour-là, au milieu de la mer Méditerranée, malgré la présence à quelques mètres d’eux de l’ONG allemande Sea Watch et des garde-côtes libyens.

A travers cette vidéo en forme d’enquête, le New York Times retrace quasi scientifiquement le déroulé de cette journée. Une enquête menée moins pour insister sur la nature dramatique des noyades que pour fustiger le comportement désastreux des garde-côtes libyens, totalement passifs ce jour-là.

Aidé par deux équipes de recherche de l’Université de Londres, Forensic Architecture et Forensic Oceanography, le New York Times retrace minute par minute les événements à l’aide de vidéos, de témoignages de survivants et de sauveteurs, d’enregistrements radio, des données de navigations des navires, de sources officielles. Les enquêteurs ont aussi exploité les images filmées par plus de 10 caméras, dont celles installées sur le Sea-Watch, et ont même décortiqué les vidéos prises au téléphone portable par les garde-côtes libyens.





"Nous avons voulu vous montrer comment la politique [européenne] a tué au moins 20 personnes en une seule journée", accuse le New York Times dans la vidéo.





Le prestigieux journal américain fustige la politique européenne en mer Méditerranée. Formés et soutenus financièrement par l'Union européenne (UE), les garde-côtes libyens sont devenus, au printemps 2017, les "partenaires" de l’Europe. Habilités à intervenir en mer pour protéger leurs côtes, ils sont également autorisés à "secourir" les embarcations en détresse.





Un accord Libye-UE dénoncé tout au long de la vidéo. "Pour l'Italie - et l'Europe – [l’accord avec les Libyens] est une situation idéale. L’Europe peut empêcher les gens d’atteindre ses côtes en se lavant les mains de toute responsabilité du point de vue de leur sécurité", peut-on lire dans l’article qui complète la vidéo.