"On nous a abandonnés dans le désert à 2h du matin" : le calvaire des migrants refoulés de l'Algérie vers le Niger

Chaque année, l'Algérie expulse des milliers d'Africains subsahariens vers le Niger, abandonnant les migrants non-nigériens au lieu dit Point-Zéro, qui marque la frontière entre les deux pays en plein Sahara. Le village nigérien d'Assamaka, à plusieurs heures de marche au sud, est aujourd'hui débordé par ces vagues de refoulements successives. Reportage.

Mehdi Chebil, envoyé spécial au Niger.

Quinze kilomètres de marche dans le Sahara avec un pied cassé. Les efforts pour soulever les béquilles qui s'enfoncent trop profondément lors des franchissements de dune, tandis que les grains de sable s'infiltrent dans les pansements à chaque pas, pendant des heures et des heures. C'est ce qu'ont enduré Alpha Mohamed et Houssain Ba début novembre lorsque ces deux jeunes Guinéens ont été abandonnés au Point-Zéro, qui marque la frontière entre l'Algérie et le Niger.

Un lieu inhospitalier avec du sable à perte de vue, où les autorités algériennes ont refoulé des dizaines de milliers d'Africains subsahariens ces dernières années.

"On nous a abandonnés à Point-Zéro à 2h du matin et nous avons dû marcher avec nos béquilles pendant des heures. Nous ne sommes arrivés à Assamaka qu'à 11h du matin", confie Alpha Mohamed à InfoMigrants.

Alpha Mohamed (à gauche) et son ami Houssain Ba, deux jeunes Guinéens blessés récemment refoulés d'Algérie. Crédit : Mehdi Chebil





Les deux amis de 18 ans sont alors loin d'être seuls. Autour d'eux, plus de 600 Maliens, Guinéens, Ivoiriens, Soudanais, Nigérians et Sénégalais errent hagards, la peau du visage recouverte par la poussière ocre du Sahara, les yeux plissés vers les quelques lumières scintillant à 15 kilomètres un peu plus au sud.

Une silhouette sur les dunes de sable à quelques kilomètres d'Assamaka. Crédit : Mehdi Chebil





Une armée de l'ombre composée d'ouvriers, de serveurs, de boulangers - les petites mains qui contribuent à faire tourner l'économie algérienne. Certains ont encore les bottes de chantier qu'ils portaient lorsque les autorités les ont arrêtés sur leur lieu de travail. Tous ont été brutalement arrachés à leur quotidien, alors qu'ils étaient chez eux au réveil, dans un restaurant pendant un repas, lors d'une quelconque sortie en ville, ou au travail.

C'est le cas de Alpha et Houssain, qui ont été arrêtés sur le chantier d'un immeuble à Oran, où ils travaillaient comme manoeuvres. "Les policiers sont arrivés à 9h du matin et tous les ouvriers noirs se sont aussitôt enfuis. Nous, on a essayé de partir en montant dans les étages mais un policier nous a rattrapés. Il nous a bousculés exprès et nous sommes tombés : c'est comme ça qu'on s'est cassé le pied", se remémore Alpha.

Les deux jeunes Guinéens ont été blessés au pied lors de leur arrestation à Oran. Crédit : Mehdi Chebil





Après un passage express dans un hôpital oranais, les deux jeunes Guinéens sont déportés vers le centre de refoulement de Tamanrasset, à 1 900 kilomètres de route au sud d'Alger. Les migrants qui s'y trouvent ont été complètement dépouillés de leurs maigres biens : téléphones portables, argent liquide, passeports, bijoux... Entassés dans des bétaillères, les migrants sont ensuite abandonnés au Point-Zéro. Pour Alger, c'est la fin de l'opération appelée sobrement "reconduite à la frontière".

Pour Alpha et Houssain, c'est juste le début du calvaire. Après des heures de marche dans le sable, balayé sans répit par l'Harmattan - un vent du Sahara en provenance du Nord-Est qui vous glace les os pendant la nuit - les deux jeunes passent à proximité du lieu-dit La Dune. Situé à trois kilomètres au nord d'Assamaka, c'est le premier endroit où certains des migrants les plus fatigués décident de passer la nuit, dans un décor post-apocalyptique. Le soleil levant découpe les silhouettes des carcasses de voitures, des pneus à demi-enterrés, et des vieux bidons de gasoil utilisés pour délimiter les territoires des cabanes des mécaniciens et commerçants de carburants qui peuplent les lieux.

Le lieu-dit "Dune" à 3 kilomètres d'Assamaka. Crédit : Mehdi Chebil





Les Guinéens ont eux continué directement leur chemin jusqu'au centre d'enregistrement des autorités nigériennes, avant de se présenter au centre de transit de l'Organisation internationale des migrations (OIM), le bras de l'ONU qui assiste les retours volontaires des migrants vers leur pays d'origine.

Des autorités débordées par l'afflux des expulsés

L'arrivée à Assamaka marque pour les refoulés d'Algérie le début d'une longue attente. La multiplication des vagues d'expulsion conjuguée au ralentissement des rapatriements a fait gonfler le nombre de migrants sur place à près de 3 000 individus - plus du double de la population initiale d'Assamaka. Alpha et Houssain ont pu s'installer à l'intérieur du camp de transit de l'OIM - dont la capacité maximale est de 1 000 personnes - mais la grande majorité des migrants dort à la belle étoile, s'abritant comme ils peuvent dans des hangars ouverts. Leur patience est mise à rude épreuve.

"Cela fait deux mois qu'on nous dit qu'on va partir bientôt !", s'exclame Seyni Diallo, un jeune Sénégalais expulsé après un séjour de six mois en Algérie. "On manque de nourriture et de couvertures, c'est vraiment dur de dormir dehors ici, les nuits sont très fraîches", renchérit Sagma Kaboré, originaire du Burkina Faso.

Brahim Dramé, un Malien de 25 ans, souffre des nuits froides à dormir dehors en attendant son évacuation d'Assamaka. Crédit : Mehdi Chebil





La promiscuité de 3 000 migrants dans ces conditions donne des sueurs froides à plusieurs ONG. "On craint une véritable crise humanitaire à Assamaka si cette situation se prolonge. Une épidémie d'ampleur peut se déclarer très rapidement si une personne a la rougeole, la méningite ou le covid, ", affirme Diabry Talaré, coordinatrice de Médecins sans frontières (MSF) à Agadez. L'isolement géographique d'Assamaka renforce les difficultés, à la fois pour la logistique humanitaire et pour la vie quotidienne des migrants qui y sont bloqués.

Assamaka, un îlot surpeuplé isolé dans le désert

Assamaka est une bourgade si isolée qu'elle donne l'impression d'un îlot surpeuplé perdu au milieu d'une mer de sable. Les pistes défoncées qui mènent à Arlit puis Agadez pullulent de bandits coupeurs de route. De simples voyageurs sont régulièrement braqués par ces pirates des sables - un 4x4 utilisé comme ambulance a même été intercepté et volé sur la route menant d'Assamaka à Arlit.

Des orpailleurs font une escale au lieu-dit "La Dune" avant de repartir sur leur site d'extraction. Crédit : Mehdi Chebil





L'isolement est également marquant sur le plan des télécommunications. La plupart des réseaux téléphoniques nigériens ne fonctionnent pas à Assamaka. Au centre du village, on remarque ainsi quelques échoppes avec de drôles d'antennes improvisées - de longues tiges de bois d'environ six mètres de haut, d'où pendouille une demi-bouteille en plastique contenant un téléphone avec une carte SIM algérienne. C'est le principal moyen de se connecter à Internet.





Silhouette des antennes de télécommunications improvisées dans le village d'Assamaka. Crédit : Mehdi Chebil





Mais pour beaucoup de migrants expulsés d'Algérie sans argent ni téléphone, il est quasiment impossible de contacter leurs proches durant leurs longues semaines d'attente.

"Certains migrants ont passé deux ou trois mois sans nouvelles de leur famille, c'est une inquiétude permanente qui a un impact sur la santé mentale", explique Mahamadou Toidou, chargé des consultations psychologiques pour MSF à Assamaka. "Il y a des cas comme ce jeune Guinéen, qui a été arrêté dans la rue par les policiers algériens, alors que sa femme enceinte de deux mois et demi était à la maison. Depuis son expulsion il n'a pas pu la contacter, il s'isole dans son coin et pense tout le temps à ça... Il souffre énormément dès qu'il voit une femme avec son enfant", ajoute le psychologue.

Opérations de "ratissage" dans le désert

Le fait que les autorités algériennes procèdent à ces refoulements sans aucune coordination avec les autorités nigériennes a parfois des conséquences dramatiques. Une trentaine de corps sans vie ont été retrouvés au nord d'Assamaka depuis 2020. Pour éviter que des migrants se perdent et s'épuisent dans le désert, des équipes de l'OIM et de MSF lancent des opérations de ratissage lorsqu'un "convoi piéton"* est signalé. Des 4x4 s'élancent alors vers le Point-Zéro à la recherche de personnes perdues ou trop fatiguées pour avancer.

Ils sont rejoints depuis juillet dernier par une équipe d'Alarme Phone Sahara (APS), une organisation humanitaire nigérienne qui dispose d'un tricycle tout-terrain pour aller porter secours aux migrants égarés.

Le tricycle d'APS sur le "chemin" qui mène au Point-Zéro. Crédit : Mehdi Chebil





"Je ne pouvais plus supporter de voir ces pauvres gens dans cette situation", confie Ibrahim François, un membre de l'équipe d'APS qui participe régulièrement aux opérations de ratissage. "Maintenant que les nuits sont froides, les Algériens refoulent toujours les migrants vers 2 ou 3h du matin. C'est fait exprès pour qu'ils se mettent en route pour chercher un abri, et qu'ils ne restent pas sur place", affirme t-il.

L'éprouvante marche forcée dans le désert vécue par les deux jeunes Guinéens blessés reste marquée au fer rouge dans leur esprit. "On nous a traités comme des animaux en Algérie, on ne veut plus jamais y retourner", affirme Houssain Ba. "Maintenant on veut enfin pouvoir quitter Assamaka et rentrer chez nous."





* L'expression "convois piétons" au Niger fait référence aux personnes refoulées d'Algérie qui sont non-nigériennes et que les autorités algériennes abandonnent au Point-Zero, à 15 km d'Assamaka. Les migrants nigériens sont refoulés lors de "convois officiels" qui ont fait l'objet d'un accord entre l'Algérie et le Niger en 2014. Les camions des convois officiels sont opérés par le Croissant Rouge algérien, qui transportent directement les expulsés jusqu'à la ville d'Agadez. Pour donner un ordre de grandeur, le "convoi piéton" du 1er novembre comptait 634 individus tandis que le "convoi officiel" du 3 novembre comptait 840 personnes (dont quelques non-Nigériens). Les 3 000 migrants actuellement à Assamaka sont les reliquats des vagues successives de "convois piétons".