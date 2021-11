Des quads, des 4x4, des caméras... Dans le nord de la France, toujours plus de moyens pour lutter contre les traversées clandestines

Le ministre français de l'Intérieur Gérald Darmanin a annoncé lundi des moyens supplémentaires pour empêcher les traversées de migrants depuis le nord de la France vers les côtes anglaises. Des équipements ultra-modernes pour essayer de faire baisser les chiffres des départs dans la Manche.

Plus de véhicules mobiles, de quads, de 4x4 sur les plages du littoral nord. Plus de zodiacs dans la Manche pour intercepter les migrants, plus de caméras thermiques et d’équipements de vision nocturne pour repérer le moindre mouvement sur les plages et dans les dunes de Calais, Grande-Synthe, Dunkerque… Le ministre français de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé lundi 22 novembre de nouveaux moyens pour les policiers et les gendarmes afin de lutter contre l'immigration clandestine sur les côtes de la Manche. Le but : sécuriser la bande littorale qui s’étend sur plus de 130 km, du Dunkerquois à la baie de Somme.

Pour un total de 11 millions d’euros, et "dans le cadre d'un accord de coopération avec le Royaume-Uni", ce sont plus de 100 véhicules qui seront ainsi livrés au cours de l’année prochaine. Autant de matériels "dotés de moyens de surveillance et de détection perfectionnés", écrit le ministère. Pour l'heure, seuls "20 véhicules sont déjà livrés et utilisés par les forces au quotidien" dans le nord de la France.

"À ces moyens mobiles s'ajouteront des équipements modernes et performants de vision nocturne, des caméras thermiques, 300 lampes, 160 projecteurs d'éclairage tactique, des moyens d'interceptions et de communication, mais aussi des effets d'habillement", peut-on encore lire dans le communiqué de l’Intérieur. "Ces matériels seront également livrés au cours de l'année 2022 et mis à disposition des forces progressivement, dès réception".

Énième discussion entre Londres et Paris

La question des traversées de migrants fait depuis longtemps l'objet de discussions entre la France et le Royaume-Uni. Rien qu’en 2021, les deux pays se sont entretenus au moins trois fois à ce sujet. Au mois de juin, Boris Johnson et Emmanuel Macron ont échangé par téléphone. Le Premier ministre britannique avait insisté auprès du président français sur la "nécessité de redoubler d'efforts pour dissuader les migrants" de traverser la Manche.

Un mois après, en juillet, Gérald Darmanin et son homologue britannique Priti Patel, s’étaient rencontrés. Ils avaient là encore réitéré leur volonté de renforcer la surveillance des côtes françaises. De plus, le Royaume-Uni s’était engagé "à un investissement financier de 62,7 millions d'euros en 2021-22 pour appuyer la France" et développer les moyens de lutte contre l'immigration irrégulière. Une déclaration conjointe évoquait également la mise en place, "à terme", d'une "frontière intelligente" le long du littoral, avec une technologie de surveillance "pour mieux détecter les tentatives de passage".

Des traversées records

L’année passée, mêmes rencontres, mêmes discussions. Au mois de novembre 2020, Londres et Paris avaient signé un accord pour - encore une fois - essayer d’enrayer les traversées de la Manche. Appliqué dès le 1er décembre 2020, il avait déjà permis le doublement des effectifs des patrouilles françaises "appuyées de drones et de radars permettant de repérer ceux qui tentent la traversée", avait fait savoir la ministre Priti Patel.

Et même en 2019, des pourparlers étaient déjà au rendez-vous. A chaque fois, les deux puissances ont mis en place des stratégies d'action commune à coup de millions d’euros. En vain. Car les chiffres ne faiblissent pas. Les traversées de la Manche connaissent au contraire un net rebond cette année. D’après le préfet du Pas-de-Calais, 29 360 personnes ont essayé de rallier l’Angleterre par la mer entre janvier et fin septembre, contre 8 404 l’an dernier. Environ 22 000 ont réussi à rejoindre les côtes britanniques.