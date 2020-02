Elle et Lui, de Raqqa à Paris (1/3)

Lui

J’ai accepté son invitation Facebook sans vraiment y prêter attention. De mon côté, j’ai été envoyé – via le même programme de réinstallation du HCR – à Reims, dans l’est de la France.

Un ami français, militant et qui venait en aide aux réfugiés syriens en France, m’a dit qu’il connaissait une fille de Raqqa. Il l’avait vue dans un reportage, à la télé. Il m’a donné son prénom et m’a demandé si je la connaissais. J’ai ri. Je lui ai dit que la Syrie n’était pas un village et que je ne connaissais pas tous les réfugiés syriens de France.

Le temps a passé. Puis, un jour, j’ai été invité à monter à Paris pour une conférence.

Elle

Je savais qu’il venait. Il avait posté un message sur sa page Facebook, et nos amis en commun m’en avaient parlé.

J’avais prévu d’y aller mais l’actualité m’a fait changer d’avis. Cet après-midi-là, il y a eu des bombardements à Alep. J’ai donc voulu garder mon énergie pour participer à une manifestation contre le régime, qui se tenait le lendemain.

Lui

Je suis allé moi aussi, avec un ami, à cette manifestation qui se tenait non loin de l’ambassade de Russie à Paris. Je me souviens de la sécurité sur les lieux. Des gardiens qui essayaient de repousser les manifestants. Tout le monde était en colère. On ne supportait plus la violence du régime d’Assad.

Soudain, j’ai perdu de vue mon ami. J’étais seul dans la foule.

Puis je l’ai vue.

J’ai remarqué une fille assise devant l’ambassade. Elle refusait de partir malgré les charges de la police. Ses amis n’arrivaient pas à la convaincre de se lever. Je me suis dirigé vers elle en me disant qu'elle m'écouterait peut-être. Je me suis penché et je lui ai dit : "Viens, j’aimerais te parler".

Elle

Je l’ai reconnu. Il m’a dit de me lever. Je me suis rapprochée de lui et j’ai souri.

J’ai tout de suite ressenti quelque chose.

J’ai voulu parler mais je n’avais plus de voix. J’avais trop crié. Il m’a dit qu’il ne fallait pas se confronter aux policiers. Je répondais un peu à côté. Je n’étais pas moi-même. Mon esprit était encore dans la manifestation. J’ai posé des questions qui n’avaient rien à voir avec ce qu’il se passait à ce moment-là. Je lui ai demandé comment se déroulait son séjour à Paris, comment s’était passée sa conférence. Ce n’était ni le lieu, ni le moment.

Il n’a pas dû comprendre. Alors je suis vite partie, sans me retourner.

Lui

Nous nous sommes revus quelque temps après, toujours entourés d’amis. On se parlait peu, je restais avec mes amis. Je trouvais qu’elle se comportait bizarrement. C’était une fille un peu bizarre, en fait !

À cette époque, nous n’étions pas proches. Et puis un jour, je suis venu à Paris et nous nous sommes vus en tête-à-tête.

Quelque chose avait changé. Elle était différente… Enfin, je ne sais pas, je l’ai regardée différemment. J’ai bien aimé sa façon de marcher, de parler, de rire. J’ai eu l’impression de la connaître depuis toujours. La nuit qui a suivi était étrange, j’ai peu dormi. Je pensais tout le temps à elle.