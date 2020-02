"J'ai vécu pour mon mari, je l'ai quitté. Maintenant, je vais vivre pour moi" (3/3)

"Je ne me rappelle plus la date. On était dans la rue, et j’ai ri. J’ai ri fort. Et là, j’ai reçu un violent coup de pied", se souvient Nahid. "J’avais mal… Il m’a dit : ‘Une femme ne doit pas rire fort et se faire remarquer’. J’étais sous le choc. Je me suis excusée."

À partir de ce jour-là, les coups ne cesseront plus. "Je me disais : ‘Il me frappe, c’est normal. C’est pas si grave…. Après tout, mon père frappait ma mère aussi…'"

Nahid raconte sans émotion et sans larmes le "rituel" des coups. Quand la cuisine était "mal faite", quand les plats "n’étaient pas assez bons", "pas assez salés". Au début, il s’attaquait au visage, enchaîne-t-elle, "mais comme ça se voyait, il a frappé sur le corps".

Le couple continue son "voyage" vers l’Europe. Nahid et Mohammad traversent la Grèce, la Macédoine, la Serbie, la Croatie, la Hongrie, l’Autriche, l’Allemagne.

Au mois de septembre 2015, la jeune Afghane, âgée de 18 ans, découvre qu’elle est enceinte. "J’étais heureuse… Je sais, c’est bizarre. Mohammad me frappait, mais j’étais heureuse d’avoir ce bébé." Malgré la grossesse, les coups continuent. "Il n’a pas arrêté…Il frappait." Mohammad n’hésite pas à culpabiliser la future mère. "Si le bébé va mal, ça sera de ta faute", menace-t-il.

Nahid, contre toute attente, n’accable pas Mohammad. "Je l’aimais, j’ai tout quitté pour lui. Je n’avais que lui. Il n’avait que moi."

En mars 2016, le couple arrive en France. Nahid est enceinte de six mois. Quelques mois plus tard, elle aura une petite fille. En septembre, le couple obtient le statut de réfugié. Ils s’installent à Garges-les-Gonesse dans un hôtel social, avant d’être envoyés à Dijon, en Bourgogne.

Nahid veut changer de vie, explique-t-elle. Et cela commence avec ses cheveux. "J’ai voulu enlever mon voile. Je ne voulais plus le mettre. Mais mon mari a refusé. Sans voile, j’étais une prostituée, me disait-il". Nahid, aujourd’hui les cheveux coupés en carré court, sourit. "Tout passait par lui. Même ma façon de m’habiller."

Pendant des années, Nahid, sous influence, ne se rebelle pas. "Je finissais toujours par me dire : il a raison…" À l’été 2017 un coup est "plus violent" que les autres, mais Nahid ne bronche pas. "Il m’a frappée si fort, que ma lèvre s’est fendue. J’ai beaucoup saigné, mais il ne voulait pas que j’aille à l’hôpital. Je n’arrivais plus à manger."

À Dijon, Nahid réussit à cacher sa maltraitance. Son voile sert à dissimuler tant bien que mal ses hématomes au visage.